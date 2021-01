Des concerts-tests avec IAM au Dôme de Marseille pour évaluer les risques de contamination

Deux concerts avec du public seront organisés en mars et avril au Dôme de Marseille. Seuls des volontaires sains seront invités à assister à l'événement. Cette étude scientifique, sous l'égie de l'Inserm, pourrait permettre la réouverture des salles de concert.

Fermé depuis des mois au public, le Dôme, principale salle de spectacle à Marseille, connue pour accueillir concerts, shows et même des pièces de théâtre, est en pleins préparatifs. C'est dans sa salle de 8500 places, entièrement désinfectée selon le protocole anti-Covid, qu'une expérience scientifique sera menée grandeur nature. Deux concerts seront organisés - l'un en mars, l'autre en avril - dans les meilleures conditions sanitaires et en présence d'un public trié sur le volet. Chaque volontaire sera en effet soumis à un test PCR avant et après le concert, comme l'explique le médecin Vincent Estornel.

Il va y avoir des volontaires sains qui vont être sélectionnés selon des critères, qui seront définis par le protocole de l'Inserm Vincent Estornel Médecin, membre du collectif Do3Me

Les résultats seront comparés à ceux émanant de tests réalisés sur une population qui n'aura pas assisté au concert. Cette expérience scientifique menée par un collectif de médecins et de professionnels de la culture, sous l'égide de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), a pour but de prouver qu'il n'y a pas de "sur-risque" d'infection en assistant à un concert. Si l'expérimentation s'avère concluante, elle pourrait permettre d'envisager la réouverture des salles de spectacles en France.

Le groupe de rap marseillais IAM invité

Déjà réalisée avec succès à Barcelone en décembre en présence de 500 personnes, l'expérience marseillaise en comptera le double, soit près de 1000 dans le public. C'est le groupe IAM qui animera en partie l'événement. Les rappeurs marseillais ont d'ailleurs pris date avec leurs fans sur leur chaîne Youtube. Une bonne nouvelle pour IAM et tous les artistes contraints à l'arrêt depuis le début de la pandémie. Tous sont impatients de renouer avec le public sur scène et de connaître enfin la date de réouverture des salles de concerts.