Concernant la vaccination des enfants fragiles, "qui souffrent de comorbidités", Olivier Véran, le ministre des Solidarités et de la Santé a indiqué vendredi 3 décembre sur franceinfo, que "nous pourrions l'ouvrir entre mi-décembre et fin décembre", à compter de la réception des doses de vaccin Pfizer adaptées aux enfants.

"La vaccination leur sera sans doute ouverte, la décision n'a pas été formellement prise mais il n'y a pas de raison de ne pas le faire." Olivier Véran à franceinfo

"Pour les enfants de 5 à 11 ans, qui ne sont pas à risque de formes graves, la Haute autorité de Santé ne s'est pas encore prononcé, elle a besoin d'un peu plus de temps pour nous dire si le vaccin est parfaitement sûr et efficace", a précisé Olivier Véran selon qui tout dépendra de "si la balance bénéfices-risques est positive". Si c'est le cas, la vaccination sera ouverte à tous les enfants de 5 à 11 ans, "probablement au début du mois de janvier, de façon progressive et facultative".

Peu de cas grave chez les enfants

"Il y a très peu de cas graves chez les enfants, mais les enfants peuvent transmettre", a alerté le ministre de la Santé. "Quand on protège et quand on limite la diffusion du virus y compris dans les populations qui ne font pas de formes symptomatiques, on limite la diffusion vers les populations les plus fragiles", a-t-il expliqué.

Interrogé sur la possibilité d'avancer les vacances de Noël pour freiner la circulation du virus dans les écoles, Olivier Véran a confirmé que cette question se posait. "S'il y avait des annonces à faire, nous le ferions, mais – à date – ces décisions-là ne sont pas prises", a-t-il assuré. "Ce que nous voulons éviter c'est d'instaurer, à nouveau, des mesures de contrainte", a poursuivi le ministre.