Covid-19 : Effet vaccin, taux d’incidence... On a décrypté les courbes avec Philippe Juvin

Pour Brut, le chef du service des urgences de l'hôpital parisien Georges-Pompidou Philippe Juvin décrypte les courbes du Covid-19. "Ce qu'il faut bien noter, c'est que depuis décembre, ça ne s'est jamais vraiment amélioré", explique-t-il. "Maintenant, la tendance est qu'on arrête pas de monter depuis début décembre et ça c'est un élément très préoccupant", ajoute Philippe Juvin. Aussi, en analysant ces courbes, Philippe Juvin constate que l'Île-de-France, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et les Haut-de-France sont les trois régions les plus touchées par rapport à la moyenne nationale.

Constat plus positif mis en avant par Philippe Juvin : un "effet vaccin". En effet, il y a moins de personnes âgées hospitalisées par rapport au 1er janvier. Le constat est le même du côté du taux de mortalité, en baisse également.