VIDÉO. Commandes de vaccins contre le Covid-19 : "L'Union européenne a commis des erreurs gravissimes", critique l'économiste Nicolas Bouzou

Nicolas Bouzou, économiste, essayiste, directeur du cabinet de conseil Asterès, a estimé que "l'Union européenne, en matière de commandes" de vaccins contre le Covid-19, avait "commis des erreurs qui sont des erreurs gravissimes", alors que les Européens font face un retard de livraison de stocks de vaccins.

L'Union européenne a été la dernière grande zone à passer commande et à repasser, d'ailleurs, commande au moment de la deuxième vague. Nicolas Bouzou à franceinfo

L'Union européenne a négocié les prix des vaccins au nom des États membres pour éviter une guerre des prix entre les 27. "L'Union européenne a mis comme priorité le fait d'acheter des vaccins à des prix qui soient les plus faibles possibles, alors même que vu la gravité de la crise, la bonne stratégie était la stratégie israélienne qui consistait à dire là, le 'quoi qu'il en coûte', pour le coup, il a une justification", a-t-il affirmé.

Nicolas Bouzou n'apprécie pas non plus les critiques européennes vis-à-vis des laboratoires pharmaceutiques après les retards de livraison : "Quand je vois la présidente de la Commission européenne", Ursula von der Leyen, "accabler les laboratoires pharmaceutiques je trouve cela assez malvenu parce que les laboratoires pharmaceutiques, qu'il s'agisse d'ailleurs de vieux laboratoires ou de start-up, les biotechs, ce sont eux qui en un an nous permettent d'entrevoir la sortie de la crise. C'est absolument extraordinaire le travail qu'ils ont fait", a-t-il expliqué.