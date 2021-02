VIDEO. Brésil : en Amazonie, la campagne de vaccination contre le Covid-19 se fait aussi en bateau

Un lieu de vaccination contre le Covid-19 pour le moins inattendu. Dans le nord du Brésil, des soignants ont débarqué sur les rives du Rio Negro, au cœur de l'Amazonie, mardi 9 février. Dans cette région de l'Etat d'Amazonas, près de Manaus, ils sont venus vacciner des personnes âgées dans les communautés riveraines, plus éloignées des sites classiques de vaccination.

Des résidents de la communauté de Nossa Senhora do Livramento ont ainsi reçu une dose du vaccin d'Oxford-AstraZeneca mardi. Une fois arrivés en bateau, les soignants se sont déplacés à pied vers les maisons des résidents concernés, afin de leur administrer le produit. D'autres habitants ont rejoint les bateaux du personnel de santé pour y être directement vaccinés.

Vacciner davantage, et plus vite

Dans ce pays très durement touché par la pandémie de Covid-19, avec plus de 9,6 millions de cas recensés et plus de 230 000 morts, quatre millions de personnes ont été vaccinées à ce stade. Mardi, plusieurs dizaines d'entreprises et d'ONG ont annoncé le lancement du mouvement Unidos pela Vacina (Unis pour le vaccin), une initiative visant à accélérer la campagne de vaccination au Brésil. Ces organisations n'achèteront pas de vaccins. Elles proposeront plutôt leur aide au gouvernement fédéral brésilien, aux Etats et aux villes, pour "surmonter des obstacles", notamment logistiques, à la vaccination.

L'objectif du mouvement est d'immuniser l'ensemble de la population – soit 212 millions de personnes – d'ici septembre. Une volonté très ambitieuse. Au rythme actuel de la campagne de vaccination, plus de quatre ans seront nécessaires pour immuniser toute la population brésilienne, selon des chercheurs.