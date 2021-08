Variant Delta du Covid-19 : l'Occitanie en alerte

M-C. Delouvrié, C. Pain, D Breysse, C. Chabaud, F. Reboul

En Occitanie, le taux d’incidence est en hausse de 41% sur sept jours. La quatrième vague de Covid-19 est bien présente et elle se propage rapidement dimanche 1er août. Un homme de 32 ans, sans facteur de risque, mais pas vacciné, a dû être transporté de Toulouse (Haute-Garonne) à Auch, dans le Gers, faute de place. L'urgence de sa situation a nécessité un transport par hélicoptère. "Cette quatrième vague, qu’on prend de plein fouet, finalement, on y est préparé, on en a vécu trois avant, mais pas aussi lourdes sur l’Occitanie", déplore le docteur Emilie Dehours, médecin du SAMU.

Le SAMU surchargé d'appels

Le SAMU de Haute-Garonne reçoit une grande quantité d’appels, un sur quatre concerne le Covid-19, notamment des patients jeunes et non-vaccinés. La tension hospitalière monte, avec des effectifs réduits, comme souvent l’été. "On est sur une période déjà traditionnellement compliquée pour nous, en termes de capacité d’hospitalisation, on se demande comment vont se passer les jours et semaines qui viennent", s’interroge le Dr François Concina, médecin urgentiste. De nombreux jeunes sont en vacances dans la région, parfois non masqués. L’Agence régionale de santé (ARS) appelle à l’extrême vigilance en Occitanie.