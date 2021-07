Variant Delta du Covid-19 : inquiétude face à la hausse des contaminations

Le gouvernement ne cache plus son inquiétude face à la progression du variant Delta du Covid-19. Le risque d'une quatrième vague rapide est présent. "Ce variant est redoutable, il est extrêmement rapide et partout où il sévit, il peut gâcher l'été. L'épidémie gagne à nouveau du terrain dans notre pays, le retournement de la tendance se confirme avec une forte hausse de l'incidence depuis le 30 juin qui s'accélère un peu plus chaque jour", a déclaré Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, mercredi 7 juillet.



Inciter à la vaccination

Selon le gouvernement, le taux d'incidence est en hausse dans 11 des 13 régions de métropole. Seules les régions Bourgogne-Franche-Comté et Hauts-de-France échappent à cette augmentation. Alerter est aussi une façon pour le gouvernement de pousser à une vaccination massive. Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, souhaite "que l'on développe beaucoup plus vite le pass sanitaire, et de dire à ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, et pas seulement les soignants, qu'ils ne peuvent pas nous mettre en risque".