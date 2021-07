Variant Delta : au Royaume-Uni, les cas augmentent, mais la levée de restrictions est maintenue

En Grande-Bretagne, le premier ministre Boris Johnson appelle à vivre avec le virus. "La situation continue de s'aggraver. 35 000 nouveaux cas enregistrés aujourd'hui, du jamais vu depuis le 20 janvier. Ce nombre augmente et double tous les neufs jours", explique le journaliste Matthieu Boisseau. Il pourrait même atteindre 100 000 cas quotidiens d'ici la fin de l'été.

Plus aucune restriction le 19 juillet



"Ce qui est plus rassurant, en revanche, c'est que les hospitalisations, elles, augmentent beaucoup plus lentement, 2 700 personnes actuellement à l'hôpital, ça reste faible. Aucun risque de saturation pour le moment, et c'est très clairement grâce à la vaccination, elle a cassé le lien entre les contaminations et les formes graves de la maladie", expose le journaliste. C'est notamment pour cette raison que Boris Johnson persiste sur son calendrier de déconfinement. Les dernières restrictions seront levées le 19 juillet, dont le port du masque obligatoire en intérieur.