Vaccins contre le Covid-19 : comment accélérer la production ?

La mesure a été soutenue par Joe Biden : doit-on lever les brevets sur les vaccins anti-Covid 19 pour aider sa diffusion vers les pays les plus pauvres ? Politiques, scientifiques et laboratoires n'ont pas la même réponse.

Un milliard de doses de vaccin anti Covid-19 ont déjà été distribuées, mais seulement 0,2 % à destination des pays pauvres. Quelle solution pour accélérer le processus ? Joe Biden, président des USA, prône la levée des brevets de fabrication. Mais pour certains laboratoires concernés, c'est une illusion. "Les brevets sont sur Internet depuis des années, mais (...) mais il n'y a pas d'industrie derrière, qui vous allez embaucher pour démarrer votre processus industriel, pour savoir quelle machine acheter, quelles méthodes de contrôle qualité (...) tout ça prend des années" assure Stéphane Bancel, PDG de Moderna.



Manque de solidarité ?

Alors comment augmenter la production mondiale ? L'OMS vient de donner son feu vert sur un cinquième vaccin, le chinois Sinopharm, déjà utilisé dans une quarantaine de pays, mais dont la diffusion pourrait croître. L'Inde, le plus grand pays producteur de vaccins, a interdit les exportations le 18 mars à cause d'une flambée épidémique hors de contrôle. Et quid de la solidarité entre États ? Emmanuel Macron a renvoyé la balle aux Anglo-saxons. Ils "bloquent beaucoup de ces ingrédients et de ces vaccins. 100% des vaccins produits aux États-Unis vont au marché américain", tonne-t-il. L'Europe, elle, exporte très peu vers les pays défavorisés.