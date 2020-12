Vaccins contre le Covid-19 : un calendrier encore flou

La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté dimanche 27 décembre avec le vaccin Pfizer-BioNTech, mais d’autres laboratoires devraient bientôt pouvoir mettre leur produit sur le marché. Celui de Moderna sera a priori disponible à partir de la mi-janvier ; l’autorisation européenne est attendue la semaine du 4 janvier. Pour les autres laboratoires, le calendrier reste flou. Celui d’AstraZeneca serait attendu en février, tandis que celui de l’Allemand CureVac en mars, et de Janssen en mai prochain, mais rien n’est certain.

Des données manquantes

Les vaccins seront validés par la Haute Autorité de Santé (HAS), qui en ignore pour le moment les caractéristiques. "Nous attendons des données chez l’enfant ; est-ce que, parmi eux, il y a aura un vaccin qui aura inclus des enfants dans ses essais, nous ne le savons pas. Nous attendons des données sur les femmes enceintes, sur les patients immunodéprimés ou avec des cancers (…) et, surtout, sur l’efficacité sur la transmission", explique Dominique Le Guludec, présidente du collège de la HAS. Selon les experts, il sera probablement possible de demander à son médecin traitant un vaccin plutôt qu’un autre.

