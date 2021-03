Vaccins contre le Covid-19 : le parcours du combattant des plus de 75 ans

Dans le Var, Pierre Niewenglowski a eu toutes les difficultés du monde à obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid-19. Pourtant, il est prioritaire. “On m’a dit que j’avais carton plein, diabète, tension, 77 ans, donc que j’aurai des nouvelles avant le 15 février, on était à la mi-janvier”. Finalement, il a obtenu un rendez-vous au début du mois de juin pour la première injection, et fin juin pour la seconde.

Une situation “qui ne correspond pas à ce qu’on entend à la télévision”

“Ça ne correspond pas du tout au discours que j’entends quotidiennement à la télévision ou sur radio virus, où on nous dit que les anciens sont vaccinés, on attaque les 50 ans, bientôt les 10-12 ans j’imagine, alors que les plus de 75 ans ne sont toujours pas vaccinés”, déplore-t-il. Les centres de vaccination sont au ralenti à cause d'une quantité de doses disponibles trop faible. Il faut également sécuriser les secondes injections. En attendant, Pierre Niewenglowski doit rester cloîtré chez lui : il ne voit plus personne par peur d’attraper le virus.

