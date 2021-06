Vaccins contre le Covid-19 : Novavax affirme que son produit est efficace à plus de 90%, y compris contre les variants

Bientôt un nouveau vaccin sur le marché ? Novavax affirme lundi 14 juin que son vaccin contre le Covid-19, nommé NVX-CoV2373, est efficace à plus de 90% contre toutes les formes de la maladie, y compris celles provoquées par les variants du virus. Dans un communiqué (en anglais), la société de biotechnologie américaine explique que son vaccin "a montré une protection de 100% contre les formes modérées et sévères de la maladie et de 90,4% globalement". Des résultats très réjouissants issus d'une étude menée sur plus de 29 900 personnes sur plus de cent sites situées aux Etats-Unis et au Mexique.

>> Covid-19 : Suivez les dernières actualités dans notre direct

Novavax précise qu'elle compte demander une autorisation officielle de mise sur le marché d'ici la fin du troisième trimestre 2021. Elle estime qu'elle sera alors en mesure de produire cent millions de doses par mois, puis cent cinquante millions d'ici la fin de l'année.

Son vaccin utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde : c'est un vaccin dit "sous-unitaire" comme celui développé par Sanofi, à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus. Ce qui présente un avantage : car le vaccin n'a pas besoin d'être conservé à des températures très froides, mais seulement entre 2 et 8 °C.