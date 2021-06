DIRECT. Vaccination contre le Covid-19 : les adolescents devront être accompagnés d'un de leurs parents

#EURO2021 Après le rebond des contaminations en Russie, Saint-Pétersbourg serre la vis. L'une des onze villes-hôtes de l'Euro n'autorisera plus la vente de nourriture dans les fan-zones dès jeudi, et les restaurants et cinémas devront fermer entre 2 heures et 6 heures du matin. Le port du masque sera également obligatoire dans les événements publics. #COVID_19