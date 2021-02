Vaccinations anti-Covid-19 en Israël : "Il y a une chute des plus de 60 ans dans les unités de soins intensifs", relève un immunologue

Le professeur Cyrille Cohen, immunologue à l’université de Bar Ilan dans le district de Tel-Aviv, membre du conseil consultatif sur les essais cliniques des vaccins contre le Covid-19, affirme lundi 1er février sur franceinfo qu'Israël "commence à voir les effets de la vaccination" avec "une chute des infections de 50% et une chute des hospitalisations de 40%". "Dès le mois de juin, nous avions décidé que la vaccination devrait être une stratégie", a-t-il expliqué. 35% de la population israélienne a déjà été vacciné.

franceinfo : Commencez-vous à voir les effets de la vaccination ?

Cyrille Cohen : On commence à voir certains effets. Ce qui est en train de se passer, heureusement et malheureusement, c'est qu'on a un mélange entre les infections très, très fortes à cause du variant britannique qui se déchaîne en ce moment en Israël et d'un autre côté, effectivement, on commence à voir les effets de la vaccination, justement. Nous avons reçu des données comme quoi, dans les localités, par exemple, qui se sont fait vacciner pratiquement à 100 %, je parle des plus de 60 ans parce que c’est notre priorité, on a vu une chute des infections de 50% et une chute des hospitalisations de 40% et une chute de patients critiques de 15%. On commence à voir les effets de cette vaccination.

Quelle est l’efficacité de la vaccination sur ces nouveaux variants ?

On peut se protéger grâce aux vaccins. Le gros problème qu'on a, c'est le variant sud-africain qui est arrivé aussi en Israël. On a très peu de cas. On a recensé une trentaine de cas. Mais quoi qu'il en soit, on sait que ce variant sud-africain semblerait être un peu plus résistant aux vaccins, peut-être, d'après des études qui ont été publiées aux États-Unis. Là, vraiment, c'est une course en ce moment.

Les vaccins ont-ils changé les profils des malades ?

Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est qu’il y a une chute des plus de 60 ans dans les unités de soins intensifs en Israël. Quand je dis une chute, c'est à peu près 20% sur les deux dernières semaines. Et on voit de l'autre côté une montée des jeunes. C'est là qu'on voit que la moyenne d'âge des patients baisse. On pense que c’est dû à la vaccination parce que les gens qui sont âgés ont été justement vaccinés. Nous avons d'autres données par le ministère de la Santé qui montre justement que le taux d'infection chez les personnes vaccinées est tombé 0.03% à peu près. Comparé à un échantillon qui représente ces mêmes personnes vaccinées, mais non vaccinées, un groupe justement du même âge et de la même démographie, on voit un taux d'infection de 0.6%. Donc, nous comprenons plus ou moins que l'efficacité, pour l'instant, est à peu près de 90%. Il faut attendre encore pour voir les véritables effets de cette vaccination sur la totalité de la population.

Pourquoi Israël a-t-il réussi sa campagne de vaccination ?

Dès le mois de juin, nous avions décidé que la vaccination devrait être une stratégie. Je fais partie du Conseil national des essais cliniques sur les vaccins. J’avais été contacté. On nous avait demandé de nous préparer à une stratégie vaccinale. Nous avons commencé à entrer en négociation avec différentes compagnies.

"On a acheté beaucoup de vaccins. C'est un pari qu'on a fait. Nous avons décidé d'acheter tout ce que l'on pouvait." Pr Cyrille Cohen, immunologue à Tel Aviv à franceinfo

On a misé sur la vaccination parce qu'un jour de confinement, cela équivaut à beaucoup de doses de vaccins. Il y a une grosse logistique qui s'est mise en place en Israël. Et je crois que Pfizer, dans un sens, a réalisé qu'en Israël on vaccine très vite et très bien. On vaccine 2% de la population par jour en Israël. Vu qu'Israël est aussi un petit pays, on n'aurait pas besoin de beaucoup de doses, et donc, en échange de données que l'on procure, que l'on procure aussi à l’OMS, pour mieux comprendre cette vaccination sur l'échantillon de la population, on a réussi aussi à avoir plus de doses.