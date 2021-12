Vaccination : un délai raccourci pour la dose de rappel ?

Le délai entre la dernière dose et le rappel vaccinal pourrait-il descendre de cinq mois à trois mois ? Pour contrer l'arrivée du variant Omicron, l'hypothèse est au coeur des débats des autorités sanitaires. Aujourd'hui, pour faire sa dose de rappel, il faut attendre entre cinq et sept mois, mais l'intervalle pourrait être revue à la baisse. "Pourquoi pas si jamais on doit agir, ça doit être une bonne idée", témoigne une retraitée venant se faire vacciner.

Raccourcir le délai à trois mois

Un délai raccourci à trois mois, une nouvelle stratégie approuvée il y a quelques jours par l'Agence européenne des médicaments. Certains scientifiques français se disent aussi favorables. "Après trois mois, la protection contre les infections à Omicron diminue de façon importante et elle devient insuffisante", rapporte le professeur Anne-Claude Crémieux, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis. "Si vous voulez vous protéger très rapidement contre un pathogène, il faut faire un maximum de doses dans un minimum de temps", ajoute le professeur Jean-Daniel Lelièvre, immunologue et expert à la Haute Autorité de Santé.