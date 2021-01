Vaccin contre le Covid-19 : un calendrier trop ambitieux ?

Alors que certains centres de vaccination doivent fermer, faute de doses livrées, Olivier Véran a indiqué, jeudi 21 janvier, que 70 millions de personnes pourraient être vaccinées d’ici à la fin de l’été. “C’est ce que m’a répété l’entourage du ministère de la Santé (…), indique le journaliste Guillaume Daret. À une condition, et pas des moindres, c’est que la totalité des vaccins commandés soient validés par les autorités sanitaires. Actuellement, seulement deux des six vaccins commandés au niveau européen ont été validés, il s’agit de Pfizer et de Moderna.“

9 millions de personnes vaccinées fin mars

Si le calendrier est respecté, 1,4 millions de personnes devraient être vaccinées fin janvier, puis neuf millions d’ici au moins de mars. Guillaume Daret poursuit : “Même si certains Français ne voudront peut-être pas se faire vacciner, l’exécutif, lui, veut envoyer un message clair. Tous ceux qui voudront se faire vacciner, pourront le faire.“

Le JT

Les autres sujets du JT