Vaccination : se faire vacciner au travail, c’est possible

Soulagement pour cette salariée de Montpellier (Hérault) qui va pouvoir être vaccinée. Elle a plus de 50 ans et souffre d’un asthme sévère. Elle va se faire vacciner via son entreprise dans les locaux de la médecine du travail "Ce sont les premiers pas vers un retour à une vie comme on l’a connue", espère-t-elle.

Une logistique lourde

Mais pour vacciner les salariés, la logistique est lourde. À Paris, cette médecin du travail doit aller chercher elle-même les doses à la pharmacie, avec sa glacière. Les 20 premiers flacons sont rapidement déposés dans les réfrigérateurs de ce centre de la médecine du travail. Ils serviront à vacciner 200 salariés la semaine prochaine. Problème : de nombreux médecins de travail refusent de vacciner les salariés. Autre difficulté pour vacciner dans le monde du travail : le secret médical. Cette semaine, 300 médecins du travail sur 5 000 ont commencé à vacciner.

