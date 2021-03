Vaccination : la France "va changer de dimension à partir d'avril", annonce Emmanuel Macron

En visite à Valenciennes (Nord), le chef de l'État a assuré que la stratégie vaccinale va devenir plus massive à partir du mois d'avril, avec la mise en place de "vaccinodromes" et une vaccination "matin, midi et soir".

Vacciner matin, midi et soir. C'est le nouveau mantra du gouvernement, dévoilé mardi 23 mars par Emmanuel Macron lors d'une visite dans un centre de vaccination à Valenciennes (Nord). Il a exhorté les Français à se faire vacciner. "La vaccination est une priorité nationale. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de week-end pour la vaccination. Et donc nous devons, dans tous les centres de vaccination ouverts sur le territoire national, vacciner au maximum. On va continuer à monter, à avoir de plus en plus de doses dans les semaines qui viennent. On va complètement changer de dimension à partir d'avril", a expliqué Emmanuel Macron.

Une vaccination par profession

"À partir de samedi, la vaccination sera désormais ouverte au plus de 70 ans, sans comorbidité", a relayé Guillaume Daret, journaliste de France Télévisions en duplex depuis Valenciennes. "Autre mesure importante, la mise en place d'un numéro dédié, une sorte de numéro 'coupe-file' pour les plus de 75 ans qui n'auraient pas encore pu se faire vacciner (...) Enfin, Emmanuel Macron envisage de lancer une campagne de vaccination ciblée pour certaines professions, notamment les enseignants à partir de mi-avril", relaie Guillaume Daret.