Vaccination contre le Covid-19 : les prises de rendez-vous en hausse

Le rythme de la vaccination contre le Covid-19 a accéléré dans un centre de Meaux (Seine-et-Marne), notamment pour les premières injections du vaccin. Si chacun a sa raison, la hausse des vaccinations a ravi le ministre de la Santé, Olivier Véran. "Hier, les prises de rendez-vous pour une primo vaccination ont augmenté de 40% !", s'est-il réjoui sur Twitter, mardi 6 juillet.

Les variants Epsilon et Lambda redoutés

Le docteur Christian Allard, responsable du centre de vaccination de Meaux, explique cette hausse : "Probablement la proximité des départs en vacances, l’autorisation pour les plus jeunes d’être vaccinés, et puis enfin, ce variant Delta qui pose beaucoup de problèmes." Les variants sont plus contagieux que la souche initiale et sont logiquement au centre des préoccupations des autorités sanitaires. Les variants Epsilon et Lambda semblent désormais inquiéter le gouvernement après le variant Delta.