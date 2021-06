Vaccination contre le Covid-19 : le gouvernement assouplit le délai entre deux doses de Pfizer et Moderna

Pour inciter les Français à se faire vacciner contre le Covid-19 alors que les vacances s'approchent à grand pas, le ministère de la Santé a décidé d'assouplir les règles en vigueur. "Nous modifions les systèmes de rendez-vous pour vous permettre de programmer votre rappel entre 21 et 49 jours après la 1ère injection", a annoncé Olivier Véran mardi 15 juin sur Twitter. Cet assouplissement s'applique aux vaccins de Pfizer/BioNTech et de Moderna, qui utilisent une technologie dite à ARN messager.

L'objectif est d'"aller le plus vite possible dans les primo-injections" et de "ne pas freiner l'accès à la première dose à cause des vacances", a souligné le ministère de la Santé lors d'un point presse hebdomadaire mardi. Le ministère veut accélérer aussi le mouvement sur les deuxièmes injections pour "protéger le mieux possible" la population, notamment de variants comme le Delta, identifié en Inde.

Pour ce qui est des lieux de vacances, se faire vacciner sur place ne "pourra pas être la règle" mais il pourra y avoir "des exceptions" et un "filet de sécurité" sera organisé dans ce sens. Le ministère n'a pas donné d'objectifs pour le nombre de vaccinés, soulignant vouloir aller "le plus loin possible" et parvenir, par exemple à au moins 90% de vaccinés chez les plus âgés (contre un taux un peu supérieur à 80% de primo-vaccinés actuellement pour les plus de 75 ans) puisque leur taux d'adhésion vaccinale est de plus de 90 %.