Vaccination contre le Covid-19 : la ruée sur les rendez-vous pour les plus de 18 ans

Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination contre le Covid-19 a été franchie : depuis le mardi 11 mai, il n'y a plus de limite d'âge pour les majeurs. Toute personne de plus de 18 ans peut être vaccinée si un créneau, non réservé la veille, est disponible pour le lendemain. Mais mieux vaut s'armer de patience.

La vaccination contre le Covid-19 est désormais accessible à tous les plus de 18 ans. Des rendez-vous non pourvus la veille peuvent être réservés pour le lendemain, quand il reste des doses. Alors, son rendez-vous pour se faire vacciner, un trentenaire l'a obtenu à la force de ses doigts : 30 minutes de clics, de rafraîchissement de page Internet avant d'enfin obtenir un créneau de vaccination mercredi 12 mai, à 40 minutes de trajet de chez lui ; une victoire. "Moi, je sais que ça fait longtemps que j'avais envie d'être vacciné, donc quand il y a eu une opportunité, je l'ai prise", explique Swann Ménage.



Réserver dans les 24 heures

Comme lui, tous les Français majeurs peuvent désormais réserver des créneaux de vaccination vacants dans les 24 heures. Il suffit, en théorie, d'un clic sur une plateforme de réservation de rendez-vous médicaux, mais en pratique, cela s'avère plus difficile. Certaines communes ont déjà choisi d'élargir la vaccination aux moins de 50 ans, comme à Garches dans les Hauts-de-Seine, où les jeunes sont nombreux. "On m'a téléphoné pour me dire qu'il restait une place, donc je suis super content de pouvoir me faire vacciner plus tôt", se ravit un jeune homme.