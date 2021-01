Vaccination contre le coronavirus : les premières doses du vaccin Moderna arrivent en France

Strasbourg (Bas-Rhin) a reçu lundi 11 janvier ses premières doses de vaccin Moderna. Cette semaine, les livraisons doivent s'échelonner dans plusieurs régions de France : au total, 5 160 flacons contenant chacun dix doses. C'est en Suisse, chez un sous-traitant du laboratoire, que les vaccins contre le Covid-19 sont fabriqués : un transporteur les achemine vers les hôpitaux des zones où le coronavirus circule activement.

"On sera un petit peu plus serein dans la distribution"

Il s'agit du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes et de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Contrairement à Pfizer, le vaccin Moderna peut être conservé à -20°C seulement. Ainsi, sa livraison imminente est une bonne nouvelle pour les professionnels de santé. "Je pense que là, on sera un petit peu plus serein dans la distribution, estime Laurence Garo, la directrice du centre hospitalier de Moulins (Allier). En tout cas, les commandes en coup par coup seront plus faciles à honorer qu'actuellement."

