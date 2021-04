Vaccin contre le Covid-19 : opération de porte-à-porte à Paris

Dans le 20e arrondissement de Paris, vendredi 2 avril, une petite brigade de la mairie fait du porte-à-porte dans un quartier populaire. Le but est d’informer et trouver des volontaires pour la vaccination, alors qu’un centre éphémère a été mis en place au pied des immeubles. En quatre heures, ces personnes ont frappé à 200 portes. "L’idée c’est d’aller les voir directement pour leur donner l’information et qu’ils puissent très facilement avoir accès à la vaccination. C’est plus compliqué pour d’autres personnes avec Doctolib. Là, c’est sans rendez-vous", explique Caroline Naret, bénévole de la Protection civile de Paris.

Éviter de gâcher des doses de vaccin

Mais la défiance reste grande pour le vaccin d’AstraZeneca, en dépit de sa validation. "Sincèrement, je préfère attendre pour éviter l’AstraZeneca", rétorque un homme. Sur le marché aussi, l’équipe cherche à convaincre le public prioritaire. Hervé Richer, 64 ans, ne l’est pas lui. Mais il s’est tout de même rendu dans un centre de vaccination. "Il vaut mieux tenter et rester en vie surtout, c’est le plus important", expose-t-il. Ce dernier a quand même reçu une injection pour ne gâcher aucune dose.