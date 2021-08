Vaccin contre le Covid-19 : les sapeurs-pompiers déposent un préavis de grève illimitée

Comme d’autres professions du secteur de la santé, les sapeurs-pompiers vont devoir se faire vacciner avant le 15 septembre pour pouvoir continuer à travailler. Cette obligation passe parfois mal. "Je ne la comprends pas, car pour nous, c’est une atteinte aux libertés individuelles. Que les Français ne s’inquiètent pas : le pompier qui ne voudra pas se faire vacciner, ne sera pas dans le schéma du secours. Il n’y aura pas de contamination, puisqu’il leur sera interdit d’exercer et d’être rémunéré", raille André Garetti, porte-parole du syndicat de pompiers FA SPP-PATS, invité du 23 heures de franceinfo.

"Le gouvernement ne discute plus"

Ce dernier a poursuivi son développement. "Je comprends les inquiétudes mais il y a une construction d’une opposition entre les uns et les autres qui nous déplaît fortement. Le pompier est un citoyen à part entière, il a le droit de s’exprimer." En conséquence, un préavis de grève illimitée à partir de mardi 10 août a été déposé. André Garetti l’assure : ce n’est pas le vaccin qui est remis en cause, mais bel et bien l’obligation. "Ce n’est pas pour autant que tous les pompiers et nos représentants sont opposés à l’obligation vaccinale. Il s’agit de faire comprendre qu’avant d’arriver à cette perspective, il fallait peut-être en discuter. Le gouvernement ne discute plus."