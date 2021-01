Vaccin contre le Covid-19 : les plus de 75 ans se font vacciner à Lyon

La vaccination pour les plus de 75 ans a débuté vendredi 15 janvier, en avant-première au Palais des sports de Gerland, à Lyon (Rhône). Sagement, les futurs vaccinés attendent leur tour et suivent le parcours fléché. L’attente est rapide : quelques minutes pour remplir un questionnaire, une consultation médicale en cas de problèmes de santé, et le tour est joué. "Je pense qu’il faut être vacciné le plus vite possible, commente une femme. C’est un acte communautaire, peut-être plus que personnel encore. Il faut qu’on arrive au bout de cette période épouvantable."

Flux régulier

469 personnes seront vaccinées d’ici la soirée. Les infirmiers libéraux sont venus en nombre afin de prêter main forte. "Les rendez-vous sont toutes les dix minutes à peu près, donc les gens arrivent, c’est un flux assez régulier", commente l’une d’elles. Un certificat de vaccination est ensuite remis à la sortie, ainsi qu’une date de rendez-vous pour la seconde injection, 28 jours plus tard.

Le JT

Les autres sujets du JT