Vaccin contre le Covid-19 : le gouvernement opte finalement pour la mise en place de vaccinodromes

Le gouvernement s’est fixé l’objectif ambitieux d’avoir vacciné 30 millions de personnes d’ici la mi-juin. Alors pour accélérer sa campagne de vaccination, et alors qu’Olivier Véran s’y était dit opposé en janvier 2021, l’exécutif a annoncé la mise en place de 100 à 200 vaccinodromes d’ici la fin du mois d’avril. Des enceintes comme le Stade Vélodrome de Marseille (Bouches-du-Rhône) ou le Stade de France à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) pourraient être concernées.

26.6 millions de doses livrées en juin

Le Palais des sports de Gerland à Lyon (Rhône) accueille déjà des patients sept jours sur sept de 8 heures à 20 heures. Le centre a ouvert il y a deux mois, les vaccinations sont de plus en plus nombreuses. "Après un mois et demi, on est monté en charge et on assure 1200 injections par jour", détaille le Dr Jihane Fattoum, responsable du centre de vaccination de Gerland. Les pompiers et l’armée vont être appelés en renfort. Ce changement de stratégie est dicté par la livraison massive de doses à partir du printemps : 12.7 millions en avril, 17.6 millions en mai et 26.6 millions en juin.