VIDEO. Vaccin contre le Covid-19 : le casse-tête des plus de 75 ans pour obtenir un rendez-vous

Obtenir un rendez-vous pour se faire vacciner contre le coronavirus est bien souvent un casse-tête pour les seniors de plus de 75 ans. "J'essaye tous les jours, du matin au soir, et il n'y a aucun créneau disponible", déplore Marie-Thérèse Quemerais, 76 ans, habitante de Rennes (Ille-et-Vilaine), dimanche 14 février. Partout en France, les personnes âgées vivent dans le stress de l'attente d'un rendez-vous.

Les plus de 75 ans qui espéraient se faire vacciner rongent donc leur frein. "J'ai tous les jours la même réponse négative qui me dit 'on ne donne aucun rendez-vous', c'est tout", témoigne un homme, interrogé par France Télévisions. "On a plein d'amis qui ont le même âge que nous qui nous disent qu'ils n'ont pas encore réussi à s'inscrire pour la première piqure", assure une autre passante. "J'en veux un peu au gouvernement (...) On savait qu'on ne pourrait pas vacciner tout le monde ! Il fallait tout de suite dire aux gens qu'ils risquaient d'attendre", estime Richard Mallié, maire (LR) de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône).



