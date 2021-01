Vaccin contre le Covid-19 : la campagne débute pour les plus de 75 ans

La campagne de vaccination des plus de 75 ans a été inaugurée à Nancy, en Meurthe-et-Moiselle. Maurice Zacharie, 80 ans, est arrivé dès 9 heures du matin, feuille de rendez-vous en main. C'est l'un des premiers Nancéens à recevoir le vaccin contre le Covid-19. "Ça ne fait pas mal, c'est rapide (...) et c'est quand même un sacré soulagement", confie-t-il aux équipes de France Télévisions. Le centre des Congrès de Nancy et huit autres structures ont été transformées en vaccinodromes pour cette campagne.

En avance sur le calendrier

D'autres sont venus en couple. "Quand on est mariés, autant faire tout ensemble", s'amuse une femme. Pour ce premier jour de vaccination, un millier de personne a pris rendez-vous. "Au début j'hésitais un peu quand même, j'attendais que d'autres se fassent vacciner", reconnaît une retraitée.

Si la ville de Nancy a choisi d'entamer avec plusieurs jours d'avance sur le calendrier la vaccination des plus de 75 ans, c'est car l'une des plus touchées par la deuxième vague. "Nous sommes sur un territoire qui depuis de nombreuses semaines connait un taux d'incidence élevée, beaucoup plus élevé que la moyenne nationale", explique Mathieu Klein, maire (PS) de la ville. Les créneaux de rendez-vous affichent déjà complets jusqu'à la fin de la semaine prochaine.

Le JT

Les autres sujets du JT