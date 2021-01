Covid-19 : à Nancy, la vaccination des plus de 75 ans résidant à domicile a débuté

Le coup d'envoi de la vaccination des personnes de plus de 75 ans a d'ores et déjà été donné à Nancy (Meurthe-et-Moselle), mercredi 13 janvier. Les premières personnes non résidantes en Ehpad ont reçu une dose du vaccin. Nicole, 86 ans, et son mari, Jacques, 91 ans, ont tenu à se faire vacciner en couple. Ils assurent ne pas avoir hésité une seconde. "Autant essayer de faire aussi vite que possible pour être déjà un peu protégé", assure Nicole. "Si j'avais pu le faire plus tôt, je l'aurais fait", reprend son mari.

1 000 personnes ont pris rendez-vous pour une seule journée

À Nancy, les vaccins arrivent tout juste. Ils sont stockés dans des frigos, dont la température est constamment vérifiée. Jacques a obtenu son rendez-vous en moins de 24 heures grâce à son médecin généraliste. Sur la seule journée de mercredi, ils sont plus d'un millier à avoir réservé un créneau pour se faire vacciner. Pour certains, la décision a été prise il y a seulement quelques jours.