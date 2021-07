Vaccin contre le Covid-19 : des centres mobiles pour doper la campagne durant l'été

Des centres éphémères dans des campings, ou des "vaccibus" qui sillonnent les routes : cet été, la vaccination devient mobile pour toucher un maximum de Français. Sur la base de loisirs de Vaires-Torcy (Seine-et-Marne), un bénévole de la Croix-Rouge incite les visiteurs à se faire vacciner dans un centre éphémère installe quelques mètres plus loin.

Des demandes qui explosent

Face à des centres de vaccination satures, une longue file d'attente de prétendants s'est présentée des 9 heures du matin. 300 doses ont été injectées dans la journée. Pas assez pour satisfaire tout le monde. "On va demander à l'ARS de fournir plus de doses, c'est déjà fait (…) parce que ce dispositif fonctionne très, très bien", indique Farida Adlani, vice-présidente chargée de la santé et de la famille et des solidarités de la région Île-de-France. La demande de vaccination explose en effet depuis quelques jours. À Digne-les-Bains (Alpes-de-Haute-Provence), il est ainsi possible de se faire vacciner dans le centre commercial.