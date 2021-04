Vaccin contre le Covid-19 : ces élus des zones rurales qui prennent les choses en main

Plus d'une personne sur deux de plus de 75 ans (je le sens mieux comme ça ?) est vaccinée contre le Covid-19, mardi 27 avril. C'est toutefois loin de l'objectif de 80% fixé par Emmanuel Macron. Alors dans les zones rurales, certains élus font eux-mêmes les démarches pour leurs habitants.

À Genech (Nord), l'adjoint au maire est devenu un spécialiste de la prise de rendez-vous vaccinal. Depuis la mi-février, tous les ainés de la commune ont été contactés, s'épargnant ainsi les démarches en ligne. Si les élus prennent en charge la prise de rendez-vous de leurs administrés, ils assurent aussi leur déplacement. Direction ce jour le centre vaccinal le plus proche, situé à une dizaine de kilomètres de Genech.

93% des plus de 70 ans vaccinés à Genech

Aujourd'hui, la maire et son adjoint convoient des personnes de plus de 75 ans pour leur deuxième injection. Dans ce secteur rural, l'initiative a été reprise par plusieurs collègues des villages alentours. "Il n’y a que comme ça qu'on va s'en sortir, donc pour avancer on doit tous se mobiliser, estime Odile Riga, maire (SE) de Genech. C'est une façon de les accompagner, de les rassurer, on les appelle après pour prendre des nouvelles". "Rassurant, estime Nicole Cerisier, retraitée. Ils ne nous laissent pas tomber". À Genech, la couverture vaccinale des plus de 70 ans atteint aujourd'hui 93%.