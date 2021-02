Vaccin contre le Covid-19 : 500 000 nouveaux rendez-vous disponibles d'ici fin février

J. Benzina, K. Adda-Rezig, C. Cormery, Y. Kadouch

J. Benzina, K. Adda-Rezig, C. Cormery, Y. Kadouch France 2 France Télévisions

Les centres de vaccination contre le Covid-19 qui n'avaient pas assez de doses pourront accueillir à nouveau plus de patients grâce à l'ouverture de 500 000 nouveaux rendez-vous d'ici la fin février, annoncée par le Premier ministre, jeudi 4 février. D'ici fin mars, ces nouveaux rendez-vous seront au nombre de 1 200 000. À Clamart (Hauts-de-Seine), le centre avait fermé ses portes, puis rouvert deux jours par semaine seulement. Pour l'équipe médicale, ces nouveaux rendez-vous représentent un espoir de dotations plus importantes en vaccins. Pour le moment, le centre est sous-doté, et ne possède que 78 doses pour la semaine prochaine au lieu des 420 nécessaires.

Assurer des primo-injections



"Les doses que nous aurons dans notre frigo la semaine du 15 février ne serviront qu'à injecter des gens pour la deuxième fois, et nous n'aurons pas la possibilité de proposer une primo-injection en parallèle", explique Simon-Pierre Chalvidan, directeur général des services à la mairie de Clamart. Mais cela pourrait changer dès le week-end du 6 février, car l'Agence régionale de santé a confirmé l'envoi de doses supplémentaires pour assurer des primo-injections.

