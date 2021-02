Un flacon et une seringue du vaccin Pfizer-BioNTech contre le covid-19 (illustration 7 janvier 2021). (MEHDI FEDOUACH / AFP)

Si la France comptait 1,54 million d’injections au 1er février 2021, il est primordial de connaitre le nombre de doubles injections avec les vaccins Pfizer ou Moderna qui offrent une très bonne protection contre les formes graves du Coronavirus. Invité du 8h30 franceinfo mercredi 3 février, Guillaume Peltier, numéro 2 des Républicains, a affirmé que la France était "le dernier pays sur 27 en nombre de citoyens intégralement vaccinés (…) seuls 75 000 Français ont reçu à l'heure où je parle les deux doses qui permettent d'être intégralement vaccinés et protégés". Cette déclaration est à la fois vraie et fausse. La cellule le Vrai du Faux vous explique pourquoi.

Encore moins que ce qu' affirme Guillaume Peltier

En citant le chiffre de 75 000, le vice-président des Républicains était au-dessus de la réalité, car ce sont en fait un peu moins de 68 000 personnes qui avaient reçu les deux doses au 1er février, selon les chiffres de Santé publique France. On est bien loin de l'objectif d'Emmanuel Macron de faire vacciner tous les adultes d'ici la fin de l'été. A ce propos, le site CovidTracker a calculé que pour vacciner tous les adultes [52 millions de personnes] d'ici la fin août, il faudrait administrer un peu plus de 478 000 doses de vaccin par jour. Soit 11 fois plus que la tendance quotidienne actuelle, sur la base de vaccins qui nécessitent deux doses.

La France loin derrière les grands pays européens

Par ailleurs, quand Guillaume Peltier dit aussi que la France est la dernière de l'Europe des 27 en matière de vaccination complète, il est dans le faux en valeur absolue, selon le classement du site Ourworldindata. Avec 68 000 personnes vaccinées complètement, la France est 9ème dans l'Union européenne.

Mais voilà, si on la compare aux pays européens les plus peuplés, la France est très en retard et Guillaume Peltier est dans le vrai. À l'heure actuelle, c'est l'Italie qui a le plus vacciné avec deux doses dans l’UE avec plus de 800 000 personnes protégées, devant l'Allemagne (plus de 600 000), l'Espagne (418 000). Le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie des 27, est à 500 000 personnes ayant reçu deux doses. Le Portugal, qui est six fois moins peuplé que la France, est devant elle, avec près de 76 000 vaccinations complètes. La faible performance de la France sur la vaccination complète s'explique en grande partie par les débuts très lents des premières injections entre la fin décembre 2020 et début janvier 2021.