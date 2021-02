Covid-19 : Emmanuel Macron promet un vaccin pour tous

La prise de parole du chef de l'Etat était inattendue mardi 2 février. Emmanuel Macron a fait une intervention sur la campagne de vaccination pour rassurer les Français. "D’ici à la fin de l’été, nous aurons proposé, en France, à tous les Français adultes qui le souhaitent, un vaccin", a indiqué le président de la République mardi soir. Concernant les résidents dans les Ehpad, il a affirmé que tous les volontaires seraient vaccinés d’ici début mars.

Quatre sites de production du vaccin

Des annonces martelées à l’issue d'une réunion mardi après-midi avec les acteurs du marché des vaccins. Emmanuel Macron rencontrait des laboratoires français et européens et des industriels pour faire un point sur les capacités de production et accélérer la vaccination. "Nous aurons des sites qui vont, en France, produire le vaccin. On en aura quatre à partir de fin février-début mars et sur les semaines et mois qui suivront qui vont progressivement s’ouvrir et produire", a précisé Emmanuel Macron. Mais si la vaccination est bien en cours d’accélération, elle ne suffira pas à elle seule à éviter un éventuel reconfinement.

