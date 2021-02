Vaccin AstraZeneca : quelle efficacité contre les variants du Covid-19 ?

Avec plus d’un million et demi de cas Covid-19 et 45 000 morts, l'Afrique du Sud est le pays d'Afrique le plus touché par l'épidémie. Le pays vient de suspendre l'utilisation du vaccin AstraZeneca alors qu'une campagne de vaccination massive devait démarrer. Une étude sur 2 000 volontaires âgés de 31 ans est à l'origine de ce coup d’arrêt. Elle montrerait une efficacité de seulement 22% contre les formes modérées du fameux variant sud-africain. La solidité de l'étude peut être remise en question au vu de la taille de l’échantillon, mais le gouvernement sud-africain opte pour la prudence.

Efficace à 70% contre la souche initiale du Covid

En France, comme le variant sud-africain est à ce jour très peu présent, pas question de stopper l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Il est bien toléré et est efficace à 70% contre la souche initiale du Covid-19. Seule son efficacité sur les plus de 65 ans fait encore débat.

