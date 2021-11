Troisième dose pour les plus de 65 ans : "On ne peut que jouer le jeu", réagissent des seniors qui veulent garder leur pass sanitaire

A Marseille, certains étaient au cinéma ou au théâtre, mardi 9 novembre au soir, alors qu'Emmanuel Macron s'adressait aux Français. Et ils ont appris les annonces du président à la sortie leur séance. En particulier ce coup de pression sur les Français de plus de 65 ans pour qu'ils se fassent injecter une dose de rappel, sous peine de perdre leur pass sanitaire à partir du 15 décembre.

Pour certains seniors concernés par le rappel, le sentiment qui domine est la stupéfaction. "On ne sait plus quoi penser par rapport à ces annonces complètement déconnectées de ce que vivent les gens au quotidien, réagit un Marseillais, excédé. La contrainte du pass sanitaire, un troisième rappel... Il y en aura un quatrième ? Un cinquième ? Ça semble complètement absurde !"

"Au départ, j'étais assez réfractaire, nuance une femme, elle aussi concernée. Et puis je me suis dit : je ne vais pas me priver de tout ce que j'aime, tout ce qui fait le sel de la vie. Voilà pourquoi je me suis fait vacciner."

"Il faut le pass sanitaire pour avoir une vie sociale"

Beaucoup de critiques, mais quand on leur demande s'ils sont prêts à faire cette troisième injection, leur réponse est immédiate. "On ne peut que jouer le jeu, dit un Marseillais résigné. Dans une salle de spectacle, il faut le pass sanitaire, il le faut pour avoir une vie sociale. Manquerait plus qu'il l'impose pour les élections, dans les isoloirs !"

"Je ferai comme pour les deux précédentes doses, explique une autre Marseillaise. Je veux sortir, je veux aller dans les théâtres, dans les musées, je veux aller au restaurant, je voyage. Je ferai donc certainement la troisième dose. Pour être libre, je pense qu'il vaut mieux avoir un pass sanitaire." Au vaccinodrome, l'annonce a été anticipée, les équipes sont renforcées dès mercredi.