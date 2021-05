Sommet européen à Porto : la question des brevets des vaccins s'invite dans le débat

Les chefs d'Etats des 27 pays membres de l'Union européenne sont réunis à Porto (Portugal), vendredi 7 mai et jusqu'à samedi. Il sera question lors de ce sommet de l'Europe après Covid-19 mais aussi de la distribution des vaccins dans les pays défavorisés, après la sortie du président des Etats-Unis, Joe Biden, qui prône la levée des brevets de fabrication. "Les Européens ont été pris de court par les annonces de Joe Biden, et le sujet des vaccins s'invite ce soir au dîner des chefs d'Etats et de gouvernement ici à Porto. Mais selon un responsable européen, les 27 ne devraient pas dégager de position commune sur ce sujet", commente le journaliste Julien Gasparutto depuis Porto pour le 20 Heures de France 2.



Guerre de communication

L'Espagne se dit très favorable à la levée des brevet, l'Allemagne s'y oppose, et la France se dit ouverte au débat. "Mais les Européens ont plutôt à cœur de défendre l'idée que la priorité, c'est l'exportation et les dons de vaccins vers les pays pauvres", ajoute le journaliste. Une guerre de communication s'est installée avec les États-Unis, "et l'Europe veut montrer qu'elle en a fait plus jusqu'ici que les Américains pour les pays pauvres".