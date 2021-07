Soignants non-vaccinés : la suspension, cette épée de Damoclès qui plane sur eux

Au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron, France 2 s'est rendu mardi 13 juillet auprès des soignants et personnels qui doivent se faire vacciner d'ici le 15 septembre. La nouvelle ne fait pas que des heureux.

S'ils ne sont pas vaccinés le 15 septembre, les personnels soignants et non soignants des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et établissements pour handicapés seront sévèrement sanctionnés. Élisabeth Borne, ministre du Travail, les a mis en garde mardi 13 juillet au matin. Ils risquent "une mise à pied qui est de quelques jours, puis ça peut aller jusqu'au licenciement".

Vers un vague de démissions ?

Dans une maison de retraite près de Poitiers (Vienne), la menace a fait son effet. Mais certains s'estiment forcés. Les aides à domicile, de leur côté, sont aussi concernées par la mesure. Ils sont 1,4 million en France. Parmi eux, certains s'interrogent et songent même à changer de métier. Mais la principale organisation de service à la personne affirme, elle, ne pas craindre de démission massive.