Russie : nouvelle flambée de cas de Covid-19 à Moscou et dans d'autres villes du pays

Moscou (Russie) est confrontée à une nouvelle flambée de cas de Covid-19. En cause : le variant Delta, plus contagieux. Le pays est le pays d'Europe le plus endeuillé par la pandémie. Le nombre de décès est en effet au plus haut, selon les chiffres officiels. "C'est surtout Moscou qui est touchée, mais pas seulement, disent les autorités sanitaires", précise le journaliste Luc Lacroix, en direct de Moscou pour le 8 Heures de France 2, vendredi 24 septembre.



Des Russes peu vaccinés

Quelles seraient les causes de ce rebond ? "Le temps automnal, la rentrée, mais aussi, disent des voix critiques, la fin des élections législatives : plus vraiment besoin de cacher les mauvaises nouvelles", explique le journaliste. Les Russes sont par ailleurs peu vaccinés contre le Covid-19. Moins de 30% d'entre eux ont reçu deux doses de vaccin, selon des estimations. "Pour l'instant, le Kremlin a exclu tout reconfinement national", ajoute Luc Lacroix.