Russie : flambée de l’épidémie de Covid-19

Alors que le variant Delta du Covid-19 inquiète en Russie, les autorités footballistiques restent extrêmement prudentes quant à la situation sur place. Les Bleus n’auront néanmoins pas à jouer dans le pays, ayant perdu le match du 28 juin face à la Suisse après une série de tirs au but. En amont, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, avait tenu à alerter les supporters.

Le pays le plus endeuillé d’Europe

"La situation sanitaire doit primer aujourd’hui en France. Beaucoup de cas sont maintenant avérés en Russie. Il faut faire attention", a-t-elle affirmé. La Russie connaît en effet une nouvelle flambée du nombre de contaminations, sous la pression du variant Delta. 110 décès ont été recensés dans les dernières 24 heures. Globalement, le nombre de morts oscille entre 133 000 et 270 000 selon les évaluations. La Russie est désormais le pays le plus endeuillé d’Europe et la vaccination n'y connaît pas un grand succès