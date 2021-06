Flambée de Covid-19 en Russie : records de décès à Moscou et Saint-Pétersbourg

L'épidémie flambe en Russie. Le pays, aux prises avec une nouvelle vague épidémique de Covid-19 due au variant Delta, a annoncé lundi 28 juin de nouveaux records quotidiens de décès dans ses deux plus grandes villes, Moscou et Saint-Pétersbourg. Selon les données officielles, Moscou a enregistré 124 morts et Saint-Pétersbourg 110 ces dernières 24 heures, dépassant les records que les deux villes avaient déjà battu au cours du weekend. La Russie, un des pays les plus durement touchés au monde par la pandémie, est frappée depuis quelques semaines par le variant Delta, plus contagieux, qui inquiète dans le monde entier.

Sur l'ensemble du pays, 21 650 nouvelles personnes ont été contaminées, selon les chiffres publiés lundi, et 611 personnes sont décédées. Selon le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, près de 2 000 personnes sont hospitalisées chaque jour à cause du Covid-19 dans la capitale et près de 75% des lits disponibles sont occupés. "La semaine dernière, nous avons battu les records d'hospitalisations, de personnes en réanimation et en nombre de morts", a-t-il relevé, cité par l'agence Ria Novosti.

Inquiétude pour l'Euro

Pour tenter d'endiguer l'épidémie, Moscou a réimposé le télétravail pour au moins 30% des employés non vaccinés, la vaccination obligatoire des salariés des services ou encore la création d'un pass sanitaire pour aller au restaurant, entré en vigueur lundi. Un confinement général, comme au printemps 2020, n'est pas envisagé dans la ville de plus de 12 millions d'habitants afin de préserver l'économie.

A Saint-Pétersbourg, malgré la dégradation sanitaire, "le quart de finale de l'Euro 2021 aura lieu comme prévu", a cependant indiqué à l'AFP le service de presse du Comité d'organisation de l'Euro dans la ville. Un porte-parole de l'Union des associations européennes de footbal (UEFA) a estimé que la situation "ne change absolument rien pour les équipes", et qu'il n'était "pas prévu de changer le lieu du match". L'équipe de France prévoit a priori de s'envoler pour la Russie mercredi en cas de qualification lundi soir, a-t-on appris auprès de l'encadrement des champions du monde, qui dit rester vigilant sur la désinfection des espaces que les Bleus seront amenés à fréquenter.