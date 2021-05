Royaume-Uni : les seniors vaccinés contre le Covid-19 retrouvent peu à peu une vie normale

C’est un grand pas dans la lutte contre le Covid-19 au Royaume-Uni. De nombreux seniors ont pu se faire vacciner contre le virus. Désormais immunisés, ils peuvent progressivement retrouver un mode de vie normal. Les chiffres de l’épidémie sont de plus en plus rassurants dans plusieurs villes du Kent, au sud-est de l’Angleterre. Ces dernières semaines, aucun cas de Covid-19 n’a été détecté chez les plus de 70 ans.

La possibilité de se réunir à nouveau

Les seniors vaccinés peuvent désormais retrouver des pratiques qu’ils ne pouvaient plus faire durant une longue période. Certains se donnent rendez-vous pour aller effectuer une randonnée tous ensemble. "Pendant quatre mois, on a dû tout arrêter alors retrouver les amis, c’est très important", confie Colin Philpott, membre du groupe des marcheurs de Maidstone. D’autres seniors en profitent pour enfin retrouver les membres de leur famille après avoir été séparés pendant longtemps.