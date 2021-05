Covid-19 : le Royaume-Uni lance une étude sur une troisième dose de vaccin

Anticiper une campagne de rappels face à la progression du variant identifié en Inde. Le gouvernement britannique a lancé, mercredi 19 mai, des essais cliniques, présentés comme les premiers dans le monde, sur la réponse immunitaire engendrée par une troisième dose de vaccin anti-Covid-19.

Pays le plus meurtri d'Europe avec près de 128 000 morts, le Royaume-Uni a vu sa situation sanitaire nettement s'améliorer après un long et strict confinement hivernal et une campagne de vaccination massive.

De premiers résultats attendus en septembre

Pour préserver les progrès effectués, les autorités prévoient de lancer une campagne de rappels à l'automne, à la suite d'essais cliniques sur la réponse immunitaire provoquée par une troisième dose de vaccin.

Cette étude menée par le service public de santé (NHS), à laquelle participeront 2 886 volontaires totalement vaccinés, examinera les effets de sept vaccins différents - Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen et Curevac. Financée à hauteur de 19,3 millions de livres (22,4 millions d'euros) par le gouvernement, elle débutera en juin et les premiers résultats sont attendus en septembre.