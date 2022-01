Pass vaccinal : quels changements dans notre quotidien ?

T. Curtet, C. Pueyo, D. Segal, Y. Saidani

Après trois jours et trois nuits de début houleux, les députés ont adopté, jeudi 6 janvier, à une large majorité le principe du pass vaccinal. Il s’appliquera à tous les Français, avec des spécificités pour les 12-15 ans.

Le premier geste ne changera pas, il faudra toujours présenter son pass. Mais le contenu du QR code, lui, change : ce sera vaccination impérative, et non plus un simple test négatif, pour qu’il reste valable. Le pass vaccinal adopté jeudi 6 janvier à l'Assemblée va s’appliquer dès 12 ans, pour toutes les activités de loisirs, aller au restaurant, ou pour les déplacements interrégionaux. Un test négatif suffira toujours en revanche pour rendre visite à un parent hospitalisé ou en Ehpad.

Possibilité de vérifier l’authenticité du pass

Autre nouveauté : les responsables de lieux recevant du public pourront vérifier l’identité en cas de doute sur l’authenticité du pass. "Au départ, ce n’est pas notre boulot", fustige un restaurateur, qui semble se faire malgré tout à ces nouvelles mesures. L’exploitant qui ne vérifie rien, et le détenteur d’un faux pass écoperaient chacun d’une amende de 1 000 euros. Les jauges dans les stades et salles de concert pourront être proportionnelles à leur capacité d’accueil.