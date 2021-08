Pass sanitaire : un bug national perturbe l'émission de QR codes

Ils viennent faire un test antigénique pour obtenir le précieux pass sanitaire. Mais une panne informatique empêche les pharmaciens de générer des QR codes après un test antigénique. Plus de 10 000 pharmacies en France ont du mal à se connecter. Des milliers de personnes n'auront donc pas leur pass sanitaire comme prévu, et certains s'impatientent. Une jeune fille s'est fait refouler d'un restaurant et a dû revoir ses plans pour le week-end.

La SNCF est prévenue pour le week-end

La solution temporaire qu'ils peuvent proposer est un certificat de la pharmacie censé faire foi. Pour le syndicat des pharmaciens, il y a urgence. "Si ce n'est pas résolu rapidement, ça va s'engorger et soit on ressaisit et ça risque de faire exploser à nouveau les serveurs, soit on accepte que les tests qui auront été faits entre telle et telle date. Il y a des consignes données pour que les attestations papier fassent foi", résume Philippe Dendry, vice-président des syndicats pharmaceutiques de France. La SNCF a déjà annoncé qu'elle ferait preuve de laxisme pour toutes les personnes concernées pour ce week-end.