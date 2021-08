Pass sanitaire : des syndicats de soignants appellent à une grève illimitée

Mercredi 4 août, selon le dernier bilan de l’épidémie de Covid-19, plus de 1 400 patients sont hospitalisés en réanimation, et les soignants se trouvent à nouveau en première ligne. À la veille de la décision du Conseil constitutionnel concernant le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des professionnels de santé, les syndicats de la profession appellent à une grève illimitée.

"En 2020, on nous a applaudis, en 2021, on nous licencie !" À Marseille, dans les Bouches-du-Rhône, la colère des soignants monte. En cause, la vaccination obligatoire des professionnels de santé, annoncée par Emmanuel Macron le 12 juillet. S’ils ne sont pas vaccinés contre le Covid-19 le 15 septembre prochain, ils risquent la suspension de leur salaire. Alors, le syndicat SUD a lancé mercredi 4 août un appel à la grève illimitée. Il sera rejoint par la CGT le 9 août, date de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi.

"On nous dit tout et son contraire"

Sophie est infirmière, mais elle n’a pas confiance dans les nouveaux vaccins contre le coronavirus. "Depuis un an et demi, on nous dit tout et son contraire, qu’il faut le masque, qu’il n’en faut pas, que le vaccin protège, puis qu’en fait, il protège moins… Il y a des gens qui ont une immunité qui a disparu, alors qu’ils ont eu les deux doses. Il y a trop de non-dits", estime-t-elle, gardant l’anonymat par crainte de représailles de sa hiérarchie. Également concernés par cette obligation d’être vaccinés, des pompiers professionnels ont à leur tour annoncé une grève illimitée dès le 9 août.