Outre-mer : suspendus, les soignants non vaccinés font front

Vendredi 22 juillet, le gouvernement a dit non à la réintégration des soignants non vaccinés dans les hôpitaux, dans la lignée de l'avis négatif de la Haute Autorité de Santé. Dans certains départements d'Outre-mer, la situation de ces soignants est un sujet de grande tension.

À l'hôpital du Saint-Esprit, à la Martinique, 160 personnels soignants refusent encore le vaccin contre le Covid-19. "Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, puisque je ne veux pas de ce vaccin ? J'ai peur, en fait", témoigne l'une d'entre elles. Ici, un soignant sur deux refuse l'injection. En octobre dernier, le service addictologie a failli fermer pour manque de personnel. Pas de quoi pour autant faire changer d'avis ces soignants.

Le gouvernement assure que l'impact sur l'hôpital est faible

Plus tôt dans la journée du vendredi 22 juillet, le gouvernement a annoncé sa décision de ne pas réintégrer les soignants non vaccinés et suspendus pour cette raison. Une question débattue à de nombreuses reprises. L'ancien ministre de la Santé, désormais porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a estimé le nombre de soignants encore non vaccinés dans toute la France à "600 infirmières" et "75 médecins et pharmaciens". Des chiffres que le gouvernement assure trop faibles pour avoir un impact sur le fonctionnement de l'hôpital.