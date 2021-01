OnVousRépond sur Twitch : posez toutes vos questions sur les vaccins contre le Covid-19 en direct, vendredi 22 janvier

Pour répondre aux nombreuses interrogations autour de la vaccination, France Télévisions propose son premier live sur la plateforme de streaming vendredi matin, en compagnie de Samuel Etienne et du docteur Damien Mascret.

Rendez-vous vendredi à partir de 9h30 sur Twitch ! Le médecin et journaliste santé de France Télévisions, Damien Mascret, répondra à toutes vos questions au côté de Samuel Etienne, lors d’un live "#OnVousRépond sur les vaccins" sur la chaîne Twitch FranceTV.

Le dispositif #OnVousRépond, lancé le 13 mars 2020, est déjà déployé sur les antennes de France Télévisions et sur franceinfo (canal 27, radio, web). Avec ce direct vidéo sur Twitch, une plateforme dédiée au live streaming, l'interactivité avec les téléspectateurs, auditeurs et internautes monte encore en puissance.

Fort de sa mission de service public, France Télévisions souhaite continuer à privilégier le dialogue et apporter des réponses claires et complètes sur la vaccination contre le Covid-19, en donnant des repères et des informations fiables.