Omicron : La sixième vague va-t-elle toucher la France ?

La propagation du variant Omicron en Grande-Bretagne laisse présager ce qu’il risque de se passer en France. Ce matin, Martin Hirsch, le Directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) évoquait l’arrivée probable de la sixième vague Omicron dès janvier 2022. Pour Damien Mascret, notre journaliste santé et médecin, cela ne fait aucun doute.

L’histoire se répéterait-elle ? Rien n’est moins sûr pour notre spécialiste Damien Mascret. Selon lui, il est possible que la propagation du virus Omicron que connaît la Grande-Bretagne en ce moment puisse se produire en France en janvier 2022. Effectivement, à chaque fois qu’un variant s’est implanté en Angleterre, il s’est passé là même chose en France. Premier exemple avec le variant Alpha, qui était dominant en Angleterre en janvier dernier et qui était apparu de la même manière en mars dans l’hexagone. Même cas de figure avec le variant Delta en juin chez les Anglais et présent en juillet en France. Le variant Omicron ne semblerait pas faire exception à cette règle.

De 1 000 à 4 500 hospitalisations par jour ?

Selon un scénario qui a été élaboré et publié samedi 11 décembre dernier par Public Health England, les hospitalisations en Grande-Bretagne devraient augmenter dans les prochains jours. En effet, bien que les Anglo-saxons enregistrent en ce moment en moyenne 1 000 hospitalisations par jour de patients atteints du variant Omicron, ce chiffre devrait passer à 4 500 au mois de janvier 2022 selon le scénario de cette étude. Même si ce n’est pas le scénario le plus catastrophique, il reste à espérer que le variant Omicron soit moins dangereux que le variant Delta, ce qui serait une bonne nouvelle pour les deux pays.