Lyon : le test d'un nouveau dispositif de détection du Covid-19

Les techniques se multiplient pour continuer de détecter le virus du Covid-19. Et si l'on se faisait tester comme on souffle dans un éthylotest ? Un appareil de ce genre est testé dans un centre de dépistage à Lyon (Rhône) et la réponse est quasi instantanée.

Pour l'instant, il a la taille d'un réfrigérateur : il s'agit d'un appareil expérimental, déjà capable d'identifier des milliers de composés volatiles par seconde. Et il est spécialement calibré pour repérer le Civd-19. "À chaque expiration, on a une empreinte chimique qui apparait, donc la composition chimique de l'air expiré. Et dans cette composition chimique de l'air expiré, on est capable de voir la présence ou l'absence de traceurs chimiques de la maladie Covid, et ainsi, une fois détecté, de poser un diagnostic positif ou négatif", explique Christian George, directeur de recherche IRCE Lyon - CNRS Lyon 1.

Un résultat en quelques secondes

Le résultat est connu en quelques dizaines de secondes à peine. Installé dans un grand centre de dépistage, les personnes venues se faire tester sont invitées à tester cette nouvelle méthode après son prélèvement PCR. Car le test PCR reste aujourd'hui la référence. Comparer les résultats avec l'un et l'autre permettra ainsi d'établir le niveau de fiabilité du nouveau dispositif.